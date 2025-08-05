В России могут исчезнуть почти 130 малых городов

В России 129 малых городов с населением 3,4 миллиона человек рискуют исчезнуть, сообщается в исследовании РАНХиГС, подготовленном для правительства. За последние десять лет эти города потеряли 314 тысяч жителей.

Сильнее всего сокращение населения заметно в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, а также в периферийных населённых пунктах, таких как Порхов (Псковская область), Заволжье (Нижегородская область) и Нолинск (Кировская область). Особенно уязвимы города в Брянской, Новгородской, Кировской областях и Красноярском крае, где не хватает ресурсов для развития.

Среди проблем — снижение занятости и уменьшение числа малых и средних предприятий. Трудности испытывают и города в промышленных регионах, например, Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область), а также Рошаль (Московская область) и Оха (Сахалинская область). В аграрных регионах ситуация чуть лучше благодаря продовольственной безопасности, но отток населения в крупные города продолжается.

По данным газеты «Известия‎»‎, для 106 городов уже разрабатываются мастер-планы с инвестициями и развитием инфраструктуры, на что в этом году выделено 4 миллиарда рублей. По словам Степана Земцова из РАНХиГС, процесс сокращения населения может быть постепенным, а новые экономические стимулы — промышленные кластеры, туризм или локальное производство — способны вдохнуть в города новую жизнь.