«Перевернул правила игры?»: СМИ раскрыли, как Путин «поставил мат» Украине

Издание подчёркивает, что заявление Кремля о возможной встрече Путина и Зеленского сигнализирует о серьёзных изменениях в позициях российского руководства. В это же время спецпредставитель президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, планирует визит в Москву, что может быть связано с этим новым этапом в отношениях между Россией и Украиной.