«Перевернул правила игры?»: СМИ раскрыли, как Путин «поставил мат» Украине
НТ: Путин допустил возможность встречи с Зеленским, поставив мат Украине
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Поставить «мат» Украине смог президент России Владимир Путин, сделав заявление о готовности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Hindustan Times.
«Часы Трампа тикают, но, возможно, Путин только что перевернул правила игры? Кремль ставит мат Украине», - говорится в материале.
Издание подчёркивает, что заявление Кремля о возможной встрече Путина и Зеленского сигнализирует о серьёзных изменениях в позициях российского руководства. В это же время спецпредставитель президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, планирует визит в Москву, что может быть связано с этим новым этапом в отношениях между Россией и Украиной.
Ранее сообщалось, что Путин не исключает возможность переговоров с Владимиром Зеленским. Однако, такая встреча возможна только после тщательной подготовки на экспертном уровне.