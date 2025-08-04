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Регион
4 августа, 09:27

Путин готов к диалогу с Зеленским, но при одном условии

Песков: Встреча Путина и Зеленского может состояться после тщательной подготовки

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства Владимир Путин не исключает возможности переговоров с представителем киевского режима Владимиром Зеленским, но только после тщательной подготовки на экспертном уровне.

«Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», — пояснил Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, для такой встречи необходимо преодолеть определённые этапы согласований, чтобы заложить фундамент для продуктивного диалога. На данный момент, по его словам, подготовительная работа ещё не завершена, и сторонам предстоит проделать значительный путь.

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Напомним, недавно Владимир Зеленский отреагировал на высказывания Владимира Путина о необходимости установления долгосрочного мира. В своих соцсетях украинский политик заявил о готовности к переговорам на высшем уровне.

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Оксана Попова
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