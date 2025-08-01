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1 августа, 13:12

Зеленский затянул старую шарманку, реагируя на последние заявления Путина о мире

После слов Путина о прочном мире Зеленский снова призвал к личной встрече

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

После заявления президента России Владимира Путина о желании установить прочный и долгосрочный мир на Украине Владимир Зеленский в очередной раз призвал к личной встрече, проигнорировав аргументы, почему эта встреча сейчас не может состояться.

«Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России», — заявил Зеленский.

При этом он подтвердил готовность к такой встрече в любое время, если Москва подаёт «сигнал о серьёзной готовности закончить конфликт установить действительно длительный мир».

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Напомним, общаясь с журналистами на Валааме, Путин подчеркнул, что установление мира на Украине должно носить долгосрочный характер и не иметь временных рамок. В ходе этой же беседы президент Белоруссии Александр Лукашенко дал совет Владимиру Зеленскому, который заявил о желании встретиться с российским лидером для обсуждения мирного урегулирования. Он призвал для начала «подготовить почву» для такого саммита.

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Александра Вишнякова
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