Зеленский затянул старую шарманку, реагируя на последние заявления Путина о мире

После заявления президента России Владимира Путина о желании установить прочный и долгосрочный мир на Украине Владимир Зеленский в очередной раз призвал к личной встрече, проигнорировав аргументы, почему эта встреча сейчас не может состояться.

«Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России», — заявил Зеленский.

При этом он подтвердил готовность к такой встрече в любое время, если Москва подаёт «сигнал о серьёзной готовности закончить конфликт установить действительно длительный мир».