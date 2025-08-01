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Регион
1 августа, 12:11

Лукашенко заявил, что украинцы требуют невозможного

Лукашенко: Украинская сторона требует невозможного, и это главная проблема

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Главной ошибкой украинской стороны является выдвижение нереалистичных требований, играя на публику. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он объяснил во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, что все вопросы должны решаться посредством переговоров.

«У украинцев ошибка, а я за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, — это только что президент озвучил — это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты, а вот так в лоб — это на публику. Это к тому, что говорим много, а делать ничего не хотим», — сказал он.

Лукашенко: Никому не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени
Лукашенко: Никому не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени

О том, что украинский кризис требует всестороннего рассмотрения, заявил Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что переговоры о прекращении конфликта необходимо вести, учитывая ситуацию в области общеевропейской безопасности.

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Наталья Афонина
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