Лукашенко заявил, что украинцы требуют невозможного
Лукашенко: Украинская сторона требует невозможного, и это главная проблема
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Главной ошибкой украинской стороны является выдвижение нереалистичных требований, играя на публику. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он объяснил во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, что все вопросы должны решаться посредством переговоров.
«У украинцев ошибка, а я за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, — это только что президент озвучил — это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты, а вот так в лоб — это на публику. Это к тому, что говорим много, а делать ничего не хотим», — сказал он.
О том, что украинский кризис требует всестороннего рассмотрения, заявил Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что переговоры о прекращении конфликта необходимо вести, учитывая ситуацию в области общеевропейской безопасности.