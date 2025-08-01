Лукашенко заявил, что украинцы требуют невозможного

«У украинцев ошибка, а я за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, — это только что президент озвучил — это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты, а вот так в лоб — это на публику. Это к тому, что говорим много, а делать ничего не хотим», — сказал он.