Зеленский подтвердил готовность к переговорам после заявления Путина

Владимир Зеленский отреагировал на высказывания Владимира Путина о необходимости установления долгосрочного мира. В своих соцсетях украинский лидер заявил о готовности к переговорам на высшем уровне.

«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал <...> установить действительно длительный мир, то Украина ещё раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — написал он.