Зеленский подтвердил готовность к переговорам после заявления Путина
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский отреагировал на высказывания Владимира Путина о необходимости установления долгосрочного мира. В своих соцсетях украинский лидер заявил о готовности к переговорам на высшем уровне.
«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал <...> установить действительно длительный мир, то Украина ещё раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — написал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул важность достижения прочного мира без временных ограничений. Российский лидер отметил, что позиция Москвы по украинскому вопросу, озвученная летом 2024 года, остаётся неизменной.