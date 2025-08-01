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Регион
1 августа, 17:38

Зеленский подтвердил готовность к переговорам после заявления Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский отреагировал на высказывания Владимира Путина о необходимости установления долгосрочного мира. В своих соцсетях украинский лидер заявил о готовности к переговорам на высшем уровне.

«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал <...> установить действительно длительный мир, то Украина ещё раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», написал он.

Зеленский затянул старую шарманку, реагируя на последние заявления Путина о мире
Зеленский затянул старую шарманку, реагируя на последние заявления Путина о мире

Ранее президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул важность достижения прочного мира без временных ограничений. Российский лидер отметил, что позиция Москвы по украинскому вопросу, озвученная летом 2024 года, остаётся неизменной.

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Анастасия Никонорова
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