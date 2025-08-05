В КБР женщина передала квартиру мошеннику, чтобы её не отнял племянник

Пожилая жительница Нальчика пыталась спасти свою квартиру от наглого племянника, но в результате всё же потеряла свои квадратные метры, став жертвой мошенника. Об истории двойного обмана поведал Mash Gor.

Одинокая вдова, у которой не было детей и близких, жила в просторной трёхкомнатной квартире в центре. На недвижимость положил глаз дальний родственник женщины, который стал часто захаживать к тётушке, приносить конфеты и подарки. Но очень быстро он перешёл к ультиматуму: либо добровольная передача жилья ему, либо принудительное помещение в дом престарелых.

Ища выход, пенсионерка поделилась бедой с соседкой и получила хороший совет — обратиться к правозащитнику. Тот предложил оформить имущество на некое третье лицо. В результате одинокой даме пришлось отвоёвывать свою квартиру через судебные инстанции.

Развязка истории получилась более чем справедливая: племянник получил условное наказание за шантаж, а юрист — за мошенничество.