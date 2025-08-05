Симферополец лишился кисти, играя с найденной гранатой
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Житель Симферополя получил тяжёлую травму после того, как попытался рассмотреть найденный в лесу боеприпас. Мужчина рассказал, что услышал громкий хлопок — после чего очнулся уже с оторванной рукой, сообщает Mash на волне.
При обыске его дома правоохранители обнаружили ещё одну гранату и порох. Сейчас по факту проводится проверка.
Ранее в Челябинской области в руках у пожилого мужчины прямо на улице сдетонировал некий предмет в коробке, после чего врачам пришлось ампутировать пострадавшему кисти обеих рук.