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Регион
5 августа, 09:05

Симферополец лишился кисти, играя с найденной гранатой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Житель Симферополя получил тяжёлую травму после того, как попытался рассмотреть найденный в лесу боеприпас. Мужчина рассказал, что услышал громкий хлопок — после чего очнулся уже с оторванной рукой, сообщает Mash на волне.

При обыске его дома правоохранители обнаружили ещё одну гранату и порох. Сейчас по факту проводится проверка.

Ранее в Челябинской области в руках у пожилого мужчины прямо на улице сдетонировал некий предмет в коробке, после чего врачам пришлось ампутировать пострадавшему кисти обеих рук.

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Марина Фещенко
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