Спасённого в Петербурге кота назвали Орфеем и теперь ищут ему семью

Черно-белого кота, которого 3 августа спасли из отверстия гранитной облицовки набережной Фонтанки в Петербурге, назвали Орфеем — в честь мифического героя, спустившегося в подземный мир.

Сейчас кот проходит лечение: ему обработали рану на лапе, назначили курс антибиотиков и, возможно, пропишут успокоительные.

Как рассказали в службе спасения «Кошкиспас», стресс у животного очень сильный — на восстановление уйдёт время. Тем временем на Орфея уже выстроилась очередь желающих его приютить.