Спасённого в Петербурге кота назвали Орфеем и теперь ищут ему семью
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Черно-белого кота, которого 3 августа спасли из отверстия гранитной облицовки набережной Фонтанки в Петербурге, назвали Орфеем — в честь мифического героя, спустившегося в подземный мир.
Сейчас кот проходит лечение: ему обработали рану на лапе, назначили курс антибиотиков и, возможно, пропишут успокоительные.
Как рассказали в службе спасения «Кошкиспас», стресс у животного очень сильный — на восстановление уйдёт время. Тем временем на Орфея уже выстроилась очередь желающих его приютить.
Кота спасали почти неделю: он застрял на глубине около четырёх метров, а выбраться не мог. Волонтёры работали в гидрокостюмах, а патрульный катер комитета по транспорту помогал подобраться к опасной точке без сильного волнения воды.