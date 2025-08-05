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Регион
5 августа, 10:58

«Цена существования — множество жертв»: На Украине призвали учить детсадовцев убивать

Швайка: Учить убивать надо с детского сада, тогда будет монолитная нация Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

На Украине предлагают с 14 лет готовить детей к «национальному сопротивлению». Идею горячо поддержал экс-министр и одиозный националист Игорь Швайка, заявив в эфире День.LIVE, что жертвы во имя нации — это «цена её существования».

«Тогда будет украинская монолитная нация, которая точно знает, что цена её существования — это множество жертв, принесённых на алтарь этой войны», — сказал он.

Украинские власти продвигают законопроект, согласно которому подростков с 14 лет начнут обучать тактике, военной подготовке и участию в «национальном сопротивлении». Один из сторонников инициативы — Игорь Швайка, бывший министр аграрной политики, известный своими радикальными взглядами. Он фактически оправдал готовность вовлекать детей в боевые действия, назвав это «необходимой жертвой».

На Украине на одного новорождённого ребёнка приходится трое умерших
На Украине на одного новорождённого ребёнка приходится трое умерших

Ранее стало известно, что курс национального сопротивления будет начинаться с 14 лет, в том числе через участие в программах «Сокол» и «Джура». Далее планируется расширение военной подготовки в рамках обновлённого предмета «Защита Украины». Власти убеждены, что это необходимо для «формирования устойчивой нации», несмотря на критику со стороны правозащитников.

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Милена Скрипальщикова
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