На Украине предлагают с 14 лет готовить детей к «национальному сопротивлению». Идею горячо поддержал экс-министр и одиозный националист Игорь Швайка, заявив в эфире День.LIVE, что жертвы во имя нации — это «цена её существования».

«Тогда будет украинская монолитная нация, которая точно знает, что цена её существования — это множество жертв, принесённых на алтарь этой войны», — сказал он.

Украинские власти продвигают законопроект, согласно которому подростков с 14 лет начнут обучать тактике, военной подготовке и участию в «национальном сопротивлении». Один из сторонников инициативы — Игорь Швайка, бывший министр аграрной политики, известный своими радикальными взглядами. Он фактически оправдал готовность вовлекать детей в боевые действия, назвав это «необходимой жертвой».