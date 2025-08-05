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Регион
5 августа, 10:48

На Земле наступит самый короткий день за всю историю

Земля ускорила вращение и сделала 5 августа короче стандартного значения

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В 2025 году Земля готовит нам удивительный сюрприз: 5 августа станет одним из самых коротких дней не только года, но и всей истории наблюдений. Солнечные сутки, привычные нам 24 часа, сократятся на крохотные 1,25 миллисекунды, что незаметно для человека, но волнует учёных, пишет Techinsider.

Согласно прогнозам, в этот день, как и 9 июля (–1,23 мс) и 22 июля (–1,36 мс), планета слегка ускорит свой бег. А рекорд краткости уже поставлен 5 июля 2024 года, когда сутки «похудели» на 1,66 миллисекунды.

Вращение Земли зависит от невидимых партнёров — звезд и Луны. Звёздные сутки длятся 23 часа, 56 минут и 4,1 секунды, из-за чего звёзды каждую ночь появляются чуть раньше. Но наши солнечные сутки, от полудня до полудня, обычно укладываются в 86 400 секунд. Однако в последние годы Земля начала ускоряться.

Луна, наш космический спутник, веками тормозила вращение планеты, отбирая её энергию и удлиняя дни. Но сейчас что-то изменилось. Ученые отмечают, что в 2025 году положение Луны относительно экватора создаст приливные силы, которые и вызовут эти «спешки» в июле и августе. Однако главная загадка — почему Земля вообще ускоряется? Среди гипотез выделяется замедление жидкого ядра планеты, заставляющее её мантию вращаться быстрее.

Эти мимолётные изменения никто не ощутит, но они могут привести к редкому событию: к 2029 году, возможно, придётся ввести «отрицательную секунду», чтобы синхронизировать часы. Это первый случай в истории, который грозит хлопотами для мировых систем, зависящих от точного времени.

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Тем временем на Солнце утром 5 августа произошла новая вспышка класса М — уже четвёртая с начала месяца. По данным учёных, вспышка зафиксирована в активной области 4168 в 5:00 по московскому времени. Она длилась 26 минут.

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Оксана Попова
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