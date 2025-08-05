Девочка попала в реанимацию после укуса гадюки у водопада на Алтае
SHOT: Маленькую туристку из Барнаула укусила гадюка во время отдыха на Алтае
Семейная поездка к живописному водопаду Че-Чкыш на Алтае обернулась настоящим кошмаром, так как после этого шестилетняя школьница из Барнаула оказалась в реанимации. Вблизи природной достопримечательности ребёнка укусила гадюка, сообщает SHOT.
Ребёнку срочно потребовалась помощь медиков. Фото © SHOT
Мать и две дочери отправились на платную экскурсию, однако на маршруте не было никаких предупреждений о потенциальной опасности в виде ядовитых змей. На безлюдной горной тропе, где не было мобильной связи, младшая девочка внезапно закричала от пронзительной боли — она случайно наступила на гадюку. Ситуацию осложняло и то, что малышка была в открытых сандалиях, которые не защищали кожу.
После мучительного спуска и вызова скорой, ребёнку оказали первую помощь, но затем срочно госпитализировали в Барнауле. К счастью, состояние пострадавшей стабилизировалось.
Ранее сообщалось, что 15-летняя школьница была госпитализирована после укуса ядовитой змеи. Инцидент произошёл в окрестностях Находки. У пострадавшей диагностирован анафилактический шок с критическим снижением давления, отёком конечностей и спутанностью сознания.
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