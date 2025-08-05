Девочка попала в реанимацию после укуса гадюки у водопада на Алтае

Семейная поездка к живописному водопаду Че-Чкыш на Алтае обернулась настоящим кошмаром, так как после этого шестилетняя школьница из Барнаула оказалась в реанимации. Вблизи природной достопримечательности ребёнка укусила гадюка, сообщает SHOT .

Мать и две дочери отправились на платную экскурсию, однако на маршруте не было никаких предупреждений о потенциальной опасности в виде ядовитых змей. На безлюдной горной тропе, где не было мобильной связи, младшая девочка внезапно закричала от пронзительной боли — она случайно наступила на гадюку. Ситуацию осложняло и то, что малышка была в открытых сандалиях, которые не защищали кожу.