«Я не делаю песни с матами!»: Молодой рэпер Артоня заявил, что ходит в школу и слушается маму

Юный исполнитель Артоня, известный как «саунклаудный ребёнок», прокомментировал публикации в СМИ, где его песни раскритиковали за якобы недетское содержание. После того как в интернете появились сообщения с обвинениями в адрес школьника-рэпера, он сам записал видеообращение, в котором опроверг слухи о нецензурной лексике в своих треках.

Молодой рэпер Артоня заявил, что поёт не только про тёлок и бабки. Видео © Telegram / cаундклауд ребёнок

«А это неправда. Я сейчас хожу, я хожу в школу, но я щас не хожу, ведь щас каникулы. Щас последний месяц каникулов. А ещё я слушаюсь маму и я делаю песни про «Майнкрафт», про Лабубу. Я не делаю песню с матами. Сами послушайте и услышите!», — сказал рэпер.

Артоня — один из самых молодых рэперов в России. Ему нет и десяти лет, но он уже публикует треки на музыкальных платформах, вдохновляясь образами взрослых артистов. В своём обращении «саундклаудный ребёнок» рассказал, что слушается маму и делает песни про различные детские игрушки и онлайн-игры. После такого высказывания в Сети люди стали поддерживать рэпера и умиляться.