Водитель прокатил гаишника на двери бензовоза по трассе в Дагестане, тот остался не рад

В Дагестане водитель бензовоза решил не церемониться с надоедливым сотрудником ГАИ и провёз инспектора на двери своей внушительной машины целых пять километров. Об этой истории рассказал Mash Gor.

Водитель снял случившееся на камеру. Видео © Telegram / Mash Gor

И, что совсем необъяснимо, управлявший бензовозом мужчина сам снял случившееся на камеру. В это время инспектор через окно пытался достучаться до водителя, но тщетно.