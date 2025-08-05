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Регион
5 августа, 12:11

Водитель прокатил гаишника на двери бензовоза по трассе в Дагестане, тот остался не рад

Mash Gor: В Дагестане водитель 5 км вёз инспектора ГАИ на двери, снимая на видео

В Дагестане водитель бензовоза решил не церемониться с надоедливым сотрудником ГАИ и провёз инспектора на двери своей внушительной машины целых пять километров. Об этой истории рассказал Mash Gor.

Водитель снял случившееся на камеру. Видео © Telegram / Mash Gor

И, что совсем необъяснимо, управлявший бензовозом мужчина сам снял случившееся на камеру. В это время инспектор через окно пытался достучаться до водителя, но тщетно.

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В Дагестане живут бесстрашные водители, в чём уже можно было убедиться ранее. Например, местный блогер устроил пранк для ГАИ и поместил за руль своего автомобиля манекен из банок. Собиратель лайков и просмотров пустил жестяного водителя медленно ехать по дороге. Видеозапись этого эксперимента блогер выложил в соцсети, чем привлёк внимание регионального МВД.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Ольга Сливченко
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