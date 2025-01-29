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29 января, 14:16

В Дагестане блогер пустил по дороге машину с манекеном за рулём и снял на видео

Маненкен из банок с «лицом» блогера Михаила Литвина за рулём внедорожника. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _shamil__kerimov_

Маненкен из банок с «лицом» блогера Михаила Литвина за рулём внедорожника. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _shamil__kerimov_

Дагестанский блогер Шамиль Керимов решил разыграть сотрудников ГАИ, усадил за руль своей машины манекен из алюминиевых банок и пустил её малым ходом по проезжей части. Свою выходку он выложил в личной социальной сети, на неё обратили внимание в региональном МВД.

Блогер Шамил Керимов запускает автомобиль без водителя по проезжей части перед сотрудниками ГАИ. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _shamil__kerimov_

На опубликованном ролике видно, как машину, за рулём которой усажено сооружение в форме человеческого тела из алюминиевых банок с приклеенной на месте лица фотографией блогера Михаила Литвина, пускают по проезжей части. Автомобиль пытается остановить инспектор ГАИ, а когда она не останавливается, сотрудники бросаются в погоню. Судя по комментариям автора ролика, внедорожник заехал на бордюр.

В МВД Дагестана вскоре заявили о задержании Керимова. Блогер получил 15 суток административного ареста.

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Юрий Лысенко
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