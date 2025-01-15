Гонки в стиле GTA экс-следователя из Приморья с тараном храма попали на видео

Гонки на угнанном авто с тараном храма и полицейской машины в центре Владивостока записала камера видеонаблюдения. Кадрами поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Момент ДТП с полицейским авто и наезд на крыльцо церкви. Видео © Telegram / Ирина Волк

Она сообщила, что после получения информации о нескольких авариях с припаркованными автомобилями инспекторы быстро прибыли на место. Однако водитель внедорожника не вышел из машины и продолжил движение, столкнувшись с патрульным автомобилем и пассажирским автобусом. Затем он попытался скрыться, но его всё же задержали. Представитель МВД отметила, что в результате этих ДТП никто не пострадал.

«Водитель доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 166 УК РФ. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося», — написала Волк в своём телеграм-канале.