Гонки в стиле GTA экс-следователя из Приморья с тараном храма попали на видео
Гонки на угнанном авто с тараном храма и полицейской машины в центре Владивостока записала камера видеонаблюдения. Кадрами поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Момент ДТП с полицейским авто и наезд на крыльцо церкви. Видео © Telegram / Ирина Волк
Она сообщила, что после получения информации о нескольких авариях с припаркованными автомобилями инспекторы быстро прибыли на место. Однако водитель внедорожника не вышел из машины и продолжил движение, столкнувшись с патрульным автомобилем и пассажирским автобусом. Затем он попытался скрыться, но его всё же задержали. Представитель МВД отметила, что в результате этих ДТП никто не пострадал.
«Водитель доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 166 УК РФ. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося», — написала Волк в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня экс-следователь из Владивостока на угнанном джипе попытался въехать в дверь Спасо-Преображенского собора. После он протаранил авто полицейских, которые приехали на его задержание. Но экстрима следаку не хватило, поэтому он решил на скорости въехать в автобус, полный пассажиров.
Telegram / Ирина Волк