Гонки в стиле GTA с тараном храма во Владивостоке устроил бывший следователь

Гонки в стиле GTA с тараном храма и полицейского авто в центре Владивостока устроил бывший следователь из СУ СКР Приморского края. 37-летний Александр Г. из Хабаровска проходил лечение из-за проблем с психикой.

По данным «Дальневосточных ведомостей», после увольнения в январе 2022 году у мужчины начались серьёзные проблемы с психическим здоровьем, из-за чего он некоторое время находился в больнице и недавно был выписан. О своём «пути к себе» экс-звезда приморского следкома активно рассказывал в соцсетях.

На бывшего криминалиста завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Как стало известно SHOT, Александра уже продули на алкотестере, но наличия в крови спиртного он не показал.