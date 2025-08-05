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5 августа, 13:07

Слишком вульгарная русалка: В Копенгагене грядёт демонтаж 14-тонной скульптуры

Guardian: Датское агентство предложило убрать скульптуру русалки после жалоб

Скульптура русалки в Дании. Обложка © Х / Mike Anderson FRSA

Скульптура русалки в Дании. Обложка © Х / Mike Anderson FRSA

С просьбой демонтировать 14-тонную статую русалки в форте Драгёр в Копенгагене намерено обратиться датское агентство по дворцам и культуре. Местные жители критикуют скульптуру за слишком большую грудь, считая её примером объективации женского тела. Об этом сообщил The Guardian.

«Человек, стоящий за 14-тонной скульптурой, Питер Бех, сказал, что не понимает критику, сказав, что грудь каменной фигуры просто «пропорционального размера» по её масштабу», — говорится в материале.

Многие датчане посчитали статую «уродливой» и заявили, что её формы мешают женщинам принимать своё тело. Скульптура, весом в 14 тонн, изображает женщину с большой грудью, что вызвало бурные обсуждения в обществе. Защитники искусства считают претензии необоснованными и настаивают на праве на свободу художественного выражения. Сейчас агентство готовит официальное обращение к властям с просьбой убрать памятник.

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Ранее в Москве на Болотной набережной планируют демонтировать скульптуру Урса Фишера «Большая глина № 4», которая вызвала резонанс после установки в 2021 году. Её заменят другим арт-объектом.

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Милена Скрипальщикова
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