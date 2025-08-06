Живой сюрприз: Россиянка обнаружила опасные личинки в новых подгузниках из гипермаркета
SHOT: Покупательница из Электростали нашла личинки жука в подгузниках Giraffe
В Подмосковье обнаружены подгузники с опасными личинками, способными вызвать тяжёлую аллергию или заражение паразитами. О происшествии рассказала жительница Электростали, столкнувшаяся с этой проблемой.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, покупательница приобрела упаковку из 50 подгузников Giraffe в гипермаркете «Глобус» для годовалой дочери, но при вскрытии обнаружила в восьми изделиях личинки коврового жука. Насекомые активно перемещались как на поверхности, так и внутри гигиенических изделий.
Женщина показала личинки в упаковке подгузников. Видео © SHOT
«Достала первый же памперс, а там неприятный рыжий сюрприз», — поделилась шокирующей находкой мать ребёнка.
Причины попадания вредителей в упаковку пока не установлены. Семья была вынуждена утилизировать всю партию товара. Отмечается, что личинки коврового кожееда представляют двойную опасность — помимо возможных укусов, они являются переносчиками патогенных бактерий и гельминтозов.
Ранее шокирующую находку обнаружила жительница Иркутска. Девушка решила съесть киш, однако вместо начинки обнаружила червей, напоминающих опарышей. В службу поддержки сети ей ответили, что такого в принципе не может быть, а затем обвинили её в богатой фантазии.
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