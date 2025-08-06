Живой сюрприз: Россиянка обнаружила опасные личинки в новых подгузниках из гипермаркета

В Подмосковье обнаружены подгузники с опасными личинками, способными вызвать тяжёлую аллергию или заражение паразитами. О происшествии рассказала жительница Электростали, столкнувшаяся с этой проблемой.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, покупательница приобрела упаковку из 50 подгузников Giraffe в гипермаркете «Глобус» для годовалой дочери, но при вскрытии обнаружила в восьми изделиях личинки коврового жука. Насекомые активно перемещались как на поверхности, так и внутри гигиенических изделий.

Женщина показала личинки в упаковке подгузников. Видео © SHOT

«Достала первый же памперс, а там неприятный рыжий сюрприз», — поделилась шокирующей находкой мать ребёнка.

Причины попадания вредителей в упаковку пока не установлены. Семья была вынуждена утилизировать всю партию товара. Отмечается, что личинки коврового кожееда представляют двойную опасность — помимо возможных укусов, они являются переносчиками патогенных бактерий и гельминтозов.