Из-за подозрительного нечто на воздушном шаре в российском регионе оцепили целый район

В Чишминском районе Башкирии местные жители обнаружили в поле подозрительную черную коробку, подвешенную к небольшому воздушному шару. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Очевидцы вызвали экстренные службы. На место выехали специалисты, район находки был оцеплен. По предварительным данным, объект напоминает метеозонд: к коробке среднего размера прикреплён прозрачный полиэтиленовый шар, наполненный газом. Угрозу предмет пока не представляет, но его происхождение устанавливают специалисты.