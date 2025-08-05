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Регион
5 августа, 13:49

Из-за подозрительного нечто на воздушном шаре в российском регионе оцепили целый район

В Башкирии оцепили район после обнаружения чёрной коробки с воздушным шаром

Обложка © Telegram-канал Mash Batash

Обложка © Telegram-канал Mash Batash

В Чишминском районе Башкирии местные жители обнаружили в поле подозрительную черную коробку, подвешенную к небольшому воздушному шару. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Очевидцы вызвали экстренные службы. На место выехали специалисты, район находки был оцеплен. По предварительным данным, объект напоминает метеозонд: к коробке среднего размера прикреплён прозрачный полиэтиленовый шар, наполненный газом. Угрозу предмет пока не представляет, но его происхождение устанавливают специалисты.

А ранее на пляже в Севастополе объявили эвакуацию после обнаружения сбитого вражеского дрона.

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Марина Фещенко
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