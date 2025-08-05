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Регион
5 августа, 09:39

На пляже в Севастополе объявили эвакуацию после обнаружения сбитого вражеского дрона

Развожаев: У берега Севастополя обнаружен БПЛА, пляж оцеплен, люди эвакуированы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

В Севастополе у берега пляжа «Любимовка-2» обнаружили беспилотник, предположительно сбитый или подавленный силами РЭБ. Из-за находки началась эвакуация отдыхающих, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал он.

Инцидент произошёл на расстоянии около 50 метров от берега. Беспилотник мог быть сбит в ходе одной из последних атак Вооружённых сил Украины или выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Сотрудники экстренных служб оперативно оцепили район и начали эвакуацию граждан с пляжа. Сейчас специалисты решают, утилизировать ли дрон на месте или безопасно вывезти его для уничтожения.

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Ранее жители Севастополя уже слышали громкие звуки — как позже сообщил губернатор Михаил Развожаев, это была работа сил ПВО. По его словам, в небе над акваторией были уничтожены три воздушные цели, а в районе Парка Победы к берегу прибило ещё один украинский беспилотник, заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы.

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Милена Скрипальщикова
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