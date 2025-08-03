Развожаев: Силы ПВО уничтожили три беспилотника в акватории близ Севастополя
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Громкие звуки, которые вечером третьего августа слышали жители Севастополя, связаны с работой сил ПВО. Об этом в Telegram-канале сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.
Согласно его данным, система противовоздушной обороны уничтожила три воздушных цели в небе над акваторией близ города. Также в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник. На место прибыли сотрудники спецслужб, территория оцеплена. Инфраструктурные объекты города федерального значения не пострадали, заключил Развожаев.
Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты на территории РФ беспилотными летательными аппаратами. В результате недавнего удара возник пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Как сообщал мэр города Андрей Прошунин, воспламенение произошло в резервуаре с топливом. Также в ходе атаки пострадало здание в гаражном кооперативе на Авиационной улице. Ближе к вечеру 3 августа пожар на нефтебазе удалось полностью потушить.