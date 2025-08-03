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3 августа, 19:23

Развожаев: Силы ПВО уничтожили три беспилотника в акватории близ Севастополя

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Громкие звуки, которые вечером третьего августа слышали жители Севастополя, связаны с работой сил ПВО. Об этом в Telegram-канале сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.

Согласно его данным, система противовоздушной обороны уничтожила три воздушных цели в небе над акваторией близ города. Также в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник. На место прибыли сотрудники спецслужб, территория оцеплена. Инфраструктурные объекты города федерального значения не пострадали, заключил Развожаев.

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Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты на территории РФ беспилотными летательными аппаратами. В результате недавнего удара возник пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Как сообщал мэр города Андрей Прошунин, воспламенение произошло в резервуаре с топливом. Также в ходе атаки пострадало здание в гаражном кооперативе на Авиационной улице. Ближе к вечеру 3 августа пожар на нефтебазе удалось полностью потушить.

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Виталий Приходько
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