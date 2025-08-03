Развожаев: Силы ПВО уничтожили три беспилотника в акватории близ Севастополя

Громкие звуки, которые вечером третьего августа слышали жители Севастополя, связаны с работой сил ПВО. Об этом в Telegram-канале сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.

Согласно его данным, система противовоздушной обороны уничтожила три воздушных цели в небе над акваторией близ города. Также в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник. На место прибыли сотрудники спецслужб, территория оцеплена. Инфраструктурные объекты города федерального значения не пострадали, заключил Развожаев.