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Регион
3 августа, 14:31

«Сирены гудели, визжали»: Туристы рассказали, как пережили атаку украинских беспилотников на Сочи

Туристы рассказали, что прятались в переходах и прачечных от дронов ВСУ в Сочи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Сочи жители и гости города рассказали о том, как им удалось пережить атаку беспилотников, устроенную ВСУ в ночь на 3 августа. Беседу с ними публикует РБК. По словам туристов, прятаться им приходилось в подземных переходах.

«Сирены гудели, визжали, было не по себе. Мы с семьёй спрятались в подземном переходе, ближайшего укрытия не видела, сидели там до пяти утра. Всего над нашим домом было пять атак», — сообщила Элина.

Местная жительница Лина, проживающая на улице Авиационная, увидела из окна дома летящие дроны, а потом слышала работу ПВО и даже заметила падающие обломки вражеских аппаратов. Женщина хотела укрыться в подвале, но когда семья выбежала на улицу, то прямо над ними пролетел беспилотник и врезался в нефтяную бочку. Жительница уверена, что только благодаря чуду не произошло взрыва.

Туристка Евгения укрывалась от атаки дронов ВСУ вместе с другими отдыхающими в прачечной с глухими стенами. Она запомнила многочисленные вспышки в небе и слышала звуки взрывов. Паники, по её словам, среди туристов не было.

В Псковской области сбили украинский дрон с надписями
В Псковской области сбили украинский дрон с надписями

Напомним, что сегодня российские средства ПВО отразили масштабную атаку 93 украинских БПЛА в нескольких регионах. Большая часть — 60 дронов — была сбита над черноморской акваторией. Остальные беспилотники перехватили в небе Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областей, а также над Краснодарским краем и Крымом. Жертв нет.

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Татьяна Миссуми
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