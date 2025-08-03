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Регион
3 августа, 05:48

В Псковской области сбили украинский дрон с надписями

Обломок дрона. Обложка © Telegram / Михаил Ведерников

Обломок дрона. Обложка © Telegram / Михаил Ведерников

В Псковском районе над деревней Неёлово был сбит украинский беспилотник. Опубликовал фотографию обломков губернатор региона Михаил Ведерников у себя в телеграм-канале. Вероятно, это крыло с надписями на украинском.

«Вновь убедительно прошу – ни в коем случае не приближаться к обломкам, они могут быть опасны! На месте работают оперативные службы!», — написал глава области.

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Ранее в Запорожской области российская военнослужащая сбила украинский дрон неподалёку от Энергодара и ЗАЭС. С первой попытки уничтожить беспилотник ВСУ не вышло, но охота продолжилась и уже вскоре вражеский БПЛА был ликвидирован.

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Владимир Озеров
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