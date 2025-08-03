Суд выписал штраф водителю фуры за отказ проверить, не перевозит ли он дроны

В Тульской области водитель грузового автомобиля «ГАЗон» получил штраф за отказ выполнить требование инспектора ДПС открыть грузовой отсек для проверки на предмет перевозки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Инспекторы остановили грузовик и потребовали осмотреть транспортное средство, чтобы выяснить, не перевозятся ли в нём дроны. Водитель отказался выполнить распоряжение, что повлекло составление административного протокола по статье о неповиновении законному требованию полиции.