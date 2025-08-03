Суд выписал штраф водителю фуры за отказ проверить, не перевозит ли он дроны
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В Тульской области водитель грузового автомобиля «ГАЗон» получил штраф за отказ выполнить требование инспектора ДПС открыть грузовой отсек для проверки на предмет перевозки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
Инспекторы остановили грузовик и потребовали осмотреть транспортное средство, чтобы выяснить, не перевозятся ли в нём дроны. Водитель отказался выполнить распоряжение, что повлекло составление административного протокола по статье о неповиновении законному требованию полиции.
На судебном заседании мужчина признал свою ошибку и раскаялся. Он пояснил, что не смог сразу открыть заднюю дверь, поскольку потерял ключ. Однако позже ключ был найден, и проверка была проведена. Суд назначил водителю штраф в размере 2000 рублей.
Напомним, что в начале лета российские военные аэродромы подверглись атаке украинских дронов, которые были спрятаны в фурах. Владимир Зеленский тогда заявил, что водители этих грузовиков даже не знали, что везут. Всего в ходе налёта были задействованы 117 беспилотников.