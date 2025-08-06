Летний бум. Где сдают самые дешёвые квартиры и на сколько подорожает аренда к концу августа В начале августа на рынке аренды резко начал расти спрос. Какое жильё подорожает, в каких районах сдаются самые дешёвые квартиры и на чём могут сэкономить наниматели? 5 августа, 21:25 Стало известно, в каких районах сдаются самые дешёвые квартиры. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Что изменилось на рынке аренды в середине лета

По итогам июля спрос на московском рынке аренды вырос на 16% относительно июньского показателя. Если же сравнивать количество запросов от нанимателей в нынешнем июле и прошлогоднем, то заметно снижение на 26%. Но следует учитывать, что весь прошлый год в сегменте аренды был ажиотажный спрос на фоне перманентного дефицита объектов. Предложение объектов в июле 2025 года на 4% больше, чем было в июне, и на 8% меньше, чем в том же месяце год назад. Такие цифры привела заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

В начале августа наблюдается стандартный сезонный старт повышения спроса. Это происходит за счёт студентов и специалистов, приезжающих в столицу на работу и учёбу. Приближается начало учебного года и период повышенной деловой активности.

По данным сервиса «Яндекс Аренда», медианная ставка долгосрочной аренды в среднем по всем типам комнатности в городах-миллионниках по итогам июля 2025 года составила 35 тыс. рублей. За месяц показатель вырос на 2,4%. В Москве по итогам июля медианная ставка сдаваемого жилья составила 89 тыс. рублей (+4,1%). Интерес к объявлениям о сдаче жилья в столице увеличился на 6,6% за месяц, а предложение сократилось на 5,1%.

На сколько подорожали съёмные квартиры в начале августа

Уже сейчас ощущается недостаток ликвидного предложения, и собственники квартир начали повышать арендные ставки — в среднем на 5–10%. Но это ожидаемый рост цен в рамках сезонности. Можно сказать, что наниматели к нему готовы. Такой вывод сделала Оксана Полякова.

— Рост стоимости напрямую связан с увеличением активности арендаторов и «вымыванием» более бюджетных вариантов жилья. При этом даже в августе и сентябре — месяцы наиболее высокого спроса — можно найти бюджетные варианты для аренды. Один из основных параметров, влияющих на стоимость аренды, — это локация, — пояснили в «Яндекс Аренде».

В начале августа 2025 года рынок аренды жилья в крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, традиционно переживает резкий всплеск активности. Это связано с возвращением отпускников, началом учебного года и массовым притоком студентов, а также ростом деловой активности. На фоне высокого спроса собственники быстро поднимают цены, а количество доступных предложений сокращается. Особенно ощутим рост цен в сегменте квартир с хорошим ремонтом и удобной локацией: по сравнению с июлем ставки аренды выросли в среднем на 10–15%. Так охарактеризовал ситуацию на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

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Какие квартиры подорожают до 1 сентября

В ближайшие месяцы — с августа по октябрь — можно прогнозировать активный спрос. На массовом рынке традиционно повышенным спросом пользуются однокомнатные квартиры в удалённых районах города с хорошей транспортной доступностью, поскольку это наиболее экономичный вариант найма. Востребованные объекты могут подорожать на 5–15% от летних значений. Такой прогноз сделала Оксана Полякова.

— Чтобы не переплачивать, важно избегать эмоциональных решений и спешки. Лучшее время для поиска жилья — зимние месяцы, когда рынок менее перегрет, а собственники готовы к уступкам. Однако если переезд необходим именно сейчас, то стоит рассматривать менее популярные районы и альтернативные форматы жилья — например, комнаты, студии или совместную аренду с друзьями, — рассказал Максим Лазовский.

В каких районах лучше снимать квартиру студентам, а где комфортнее семьям с детьми

Для студентов можно посоветовать районы, которые находятся за МКАД или около МКАД, но с удобной транспортной доступностью. Это такие районы, как Матушкино, Силино, Старое Крюково и Крюково в ЗелАО, в которых средняя цена аренды однокомнатной квартиры обойдётся в 35–45 тыс. рублей в месяц. Также можно рассмотреть такие районы, как Бирюлёво Восточное (от 37 тыс.) и Бирюлёво Западное (от 42 тыс.), Некрасовка (от 40 тыс.). Такую рекомендацию дала руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

— Также эти же районы можно посоветовать и семьям с детьми, поскольку во многих районах Москвы есть в наличии и детская, и образовательная инфраструктура. Дополнительно можно рассмотреть районы с лучшей экологией. Например, Новую Москву. Здесь минимальные цены аренды начинаются от 44–47 тыс. рублей в месяц, — добавила Елена Чегодаева.

Что касается трёхкомнатных квартир, то в границах старой Москвы предложений стоимостью менее 50 тысяч рублей в месяц практически нет. Для их найма потребуется увеличить бюджет примерно до 80 тыс. В этом бюджете можно снять в старом жилом фонде малогабаритную «трёшку» либо более просторный вариант, но дальше от метро и ближе к МКАД. Об этом рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

— Сегодня количество доступных вариантов невелико. Студенты чаще всего выбирают студии или однокомнатные квартиры, однако современное поколение предпочитает жильё хорошего уровня отделки и инфраструктуры, избегая устаревших квартир («бабушкиных вариантов»), — обратила внимание Юлия Дымова.

Максим Лазовский рекомендует студентам обратить внимание на такие районы, как Бирюлёво, Южное Бутово, Новогиреево или Выхино в Москве. Там цены ниже, а до центра можно добраться за 30–40 минут. Молодым семьям с детьми подойдут районы с развитой инфраструктурой и зелёными зонами — например, Северное Бутово, Жулебино или Котельники.

— Экономным арендаторам стоит обратить внимание на соседние города-спутники. Например, в Подмосковье это Люберцы, Балашиха, Мытищи, Химки. Аренда там ощутимо дешевле, при этом добраться до столицы можно за 30–60 минут. Важно учитывать и транспортную доступность, а также стоимость проезда, чтобы итоговая экономия действительно была оправданной, — добавил Максим Лазовский.

В каких районах Москвы сдаются самые дешёвые квартиры

В июле, по словам Оксаны Поляковой, минимальная цена найма квартиры в старой Москве составляла 30 тыс. рублей в месяц. Столько стоила, например, малогабаритная студия на улице Буракова в 16 минутах ходьбы от ст. МЦК «Соколиная Гора». Квартиру стандартных габаритов — 36 кв. м — можно было арендовать за 35 тыс. рублей. Например, в Востряковском проезде, в 10 минутах транспортом от станции метро «Пражская».

В начале августа минимальная арендная ставка в старой Москве дошла до 38 тыс. рублей в месяц. За такую сумму можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 42 кв. м с кухней 10 кв. м на Загорьевской улице, в девяти минутах транспортом от метро «Царицыно».

За 39 тыс. рублей сдаётся «однушка» площадью 35 кв. м с кухней 10 кв. м на Байкальской улице в пяти минутах транспортом от метро «Щёлковская». За такую же сумму есть жильё и на Тарусской улице в десяти минутах ходьбы от станции метро «Ясенево». За 40 тыс. можно снять квартиру рядом с метро «Домодедовская» или «Щёлковская».

Для тех, кто рассматривает долгосрочную аренду по более низкой стоимости, рекомендуется рассмотреть спальные районы города. Например, в старой Москве наиболее низкая медианная ставка долгосрочной аренды отмечается в Восточном округе (ВАО) — 71 тыс. рублей и Северо-Восточном (СВАО) — 76 тыс. В Алексеевском районе (СВАО) можно арендовать «однушку» по стоимости от 60 тыс. рублей. Дом находится рядом со станцией метро ВДНХ, откуда путь до делового центра столицы и центра города в целом на общественном транспорте займёт около 40 минут.

При этом аналитики «Яндекс Аренды» отметили, что найти недорогую квартиру можно и ближе к университетам. Например, на юго-западе Москвы, где представлено достаточно много вузов, медианная ставка составляет 84 тыс. рублей. При этом стоимость аренды комфортных и готовых к заселению «однушек» в округе начинается от 55 тыс.

Даже в самом центре Москвы встречаются бюджетные варианты, однако спрос на такие квартиры может быть достаточно высоким. Так, при медианной ставке долгосрочной аренды в Центральном административном округе 253 тыс. рублей стоимость однокомнатных квартир начинается от 55 тыс. (Басманный район).

При этом самой бюджетной локацией можно назвать Новую Москву (ТиНАО), где медианная ставка съёмного жилья составляет 60 тыс. рублей. Здесь ведётся активная застройка. Квартиры в некоторых новостройках переходят на рынок долгосрочной аренды. Съёмное жильё в таких домах может стоить дешевле, чем в границах старой Москвы. Так, снять однокомнатную квартиру в доме 2020–2024 года постройки в ТиНАО можно за сумму от 35 тыс. рублей, двухкомнатную — от 43 тыс.

— Если нужны ещё более бюджетные варианты, можно присмотреться к не сильно отдалённым от МКАД подмосковным городам — Видное, Долгопрудный, Красногорск, Мытищи и другие. Рассчитывать, что в ближайших к столице городах аренда будет вдвое дешевле столичной, не стоит. Но немного сэкономить получится. Если нужны совсем бюджетные варианты, то можно присмотреться к среднему и дальнему Подмосковью. Правда, в этом случае нужно быть готовым, что дорога до работы или учёбы будет занимать немало времени. Зато здесь можно найти предложения однокомнатных квартир в аренду и за 10 тыс. рублей в месяц. Например, в Ступинском г.о., Сергиево-Посадском г.о., Шатуре. Но это будут квартиры с не очень свежим ремонтом, расположенные не в пешей доступности от ж/д станций, — рассказала директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко.

Авторы Нина Важдаева