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5 августа, 18:10

Пациент потерял сознание и умер в частной клинике в Москве во время процедуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти пациента в частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 27 июля в медицинском учреждении на улице Фадеева.

По имеющейся информации, пациент потерял сознание во время медицинской процедуры. Несмотря на оперативно прибывшую бригаду скорой помощи и госпитализацию, спасти его не удалось. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего, параллельно назначен комплекс судебных экспертиз. Дело заведено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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Юлия Сафиулина
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