Иллюзионист Сергей Сафронов в четвёртый раз станет отцом

Бывший ведущий телешоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов в четвёртый раз станет отцом. О беременности своей супруги Екатерины иллюзионист сообщил в у себя в соцсетях.

Сафронов опубликовал фотографию, на которой он запечатлён вместе с женой. Екатерина, одетая в белое платье, держит руки на округлившемся животе. «Скоро», — гласит подпись под фото.

Иллюзионист заключил брачный контракт с Екатериной, которая работала ассистенткой команды «Братья Сафроновы», в 2017 году. Осенью 2018 года у пары родилась дочь, получившая имя Алиса. Также у Сафронова есть двое детей от первого брака: 15-летняя дочь Алина и 13-летний сын Владимир. На их матери Марии фокусник был женат с 2011 по 2016 год. По словам самого Сергея, он редко видится со старшими детьми и почти не участвует в их воспитании.

Совсем недавно Сергей Сафронов сообщил о проблемах со здоровьем. Иллюзионист заявил, что у него было обнаружено новообразование на носу. Опухоль оказалась доброкачественной, она лечится быстро и легко, однако есть некоторые эстетические издержки.