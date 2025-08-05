Клуб блогеров вышел во второй раунд Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Амкал», выступающий в Медиалиге, победил на домашнем поле «Квант» из Обнинска (Калужская область) в матче первого круга «Пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу блогеров. Голы у хозяев забили Александр Парадеев (блогер Paradeev1ch, Парадеевич), Илья Скроботов и Михаил Прокопьев. У гостей отличился Анатолий Демидов.

«Квант» занимается последнее место в турнирной таблице дивизиона Б группы 3 Второй лиги (не учитывая снявшиеся «Химки-2»). В следующем раунде «Амкал» сыграет с ФК «Калуга», который идёт третьим в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги. Встреча состоится в Калуге 20 августа.