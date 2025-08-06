Мэр Ивано-Франковска Марцинкив матерился на активиста на личном приёме

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив перешёл на грубые оскорбления во время общения с активистом, который пришёл к нему на личный приём. В Сети распространяется видеозапись разговора, сделанная собеседником Марцинкива.

Видео © Telegram / Івано-Франківськ 24/7

Градоначальник оскорбил посетителя и потребовал немедленно удалиться из кабинета. Активист, со своей стороны, также оскорбил мэра. Во время перепалки Марцинкив назвал собеседника провокатором и обвинил его в намерении обличить конфликт якобы за денежное вознаграждение.

«Иди туда, где ты деньги берёшь, я не хочу с тобой говорить», — заявил мэр.