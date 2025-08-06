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6 августа, 01:33

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив матерился на активиста на личном приёме

Руслан Марцинкив. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Руслан Марцiнкiв

Руслан Марцинкив. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Руслан Марцiнкiв

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив перешёл на грубые оскорбления во время общения с активистом, который пришёл к нему на личный приём. В Сети распространяется видеозапись разговора, сделанная собеседником Марцинкива.

Видео © Telegram / Івано-Франківськ 24/7

Градоначальник оскорбил посетителя и потребовал немедленно удалиться из кабинета. Активист, со своей стороны, также оскорбил мэра. Во время перепалки Марцинкив назвал собеседника провокатором и обвинил его в намерении обличить конфликт якобы за денежное вознаграждение.

«Иди туда, где ты деньги берёшь, я не хочу с тобой говорить», — заявил мэр.

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Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска запускал в социальных сетях опрос о том, нужно ли избивать детей, говорящих на русском языке. Среди предложенных вариантов: «соглашаюсь с тем, что бить надо», «бить нужно родителей, а не детей» и «детей бить нельзя». Вариант, что никого нельзя бить за язык, предусмотрен не был.

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Виталий Приходько
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