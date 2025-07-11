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Регион
11 июля, 16:02

Российские власти решили бороться с матом

Российские власти будут продвигать в обществе негативное отношение к мату

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российское государство намерено активно продвигать культуру речи и бороться с использованием нецензурной лексики. Это является одним из приоритетов государственной языковой политики, утверждённой президентом РФ Владимиром Путиным.

«Утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности речевой культуры и навыков владения русским языком, грамотности речевого общения и недопустимости использования нецензурной лексики», — указано в перечне задач государственной языковой политики.

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Напомним, что 11 июля Владимир Путин утвердил новую государственную языковую доктрину. Документ подчёркивает статус русского языка как национального богатства и неотъемлемой части культуры, способствующей сплочению многонационального общества и созданию единого культурного поля Русского мира. Языковая политика также предусматривает защиту, развитие и поддержку всех языков народов России. До этого российский лидер подписал закон о защите и популяризации русского языка, согласно которому все вывески и информационные таблички на территории страны должны быть единого образца — то есть на русском языке.

Ольга Сливченко
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