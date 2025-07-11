Российские власти решили бороться с матом

Напомним, что 11 июля Владимир Путин утвердил новую государственную языковую доктрину. Документ подчёркивает статус русского языка как национального богатства и неотъемлемой части культуры, способствующей сплочению многонационального общества и созданию единого культурного поля Русского мира. Языковая политика также предусматривает защиту, развитие и поддержку всех языков народов России. До этого российский лидер подписал закон о защите и популяризации русского языка, согласно которому все вывески и информационные таблички на территории страны должны быть единого образца — то есть на русском языке.