«Без него никуда»: Президент Киргизии признал необходимость в русском языке

Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал русский язык жизненно необходимым для страны и отметил, что без его знания невозможно двигаться вперёд. Об этом он заявил в интервью агентству «Кабар».

«Русский язык не нуждается в нас, нам нужен русский язык <...> без русского языка мы не сможем далеко уехать от Киргизии», — сказал Жапаров.

По словам киргизского лидера, даже в соседних странах — Таджикистане и Узбекистане — невозможно полноценно общаться без русского. Он добавил, что и в США, Европе и Китае востребованы русскоязычные переводчики, а сам язык, наряду с английским, используется половиной мира. Также Жапаров раскритиковал инициативы политиков по пересмотру статуса русского языка в стране, напомнив, что он официально закреплён в Конституции, а молодёжь Киргизии уже свободно говорит на трёх-четырёх языках.