Президент Киргизии после визита в Москву отправился в Азербайджан

В Азербайджан с визитом отправился президент Киргизии Садыр Жапаров. Он намерен принять участие в саммите глав государств Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Об этом рассказал руководитель отдела внешней политики администрации главы республики Сагынбек Абдумуталип.

«Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата», — сказал он. Чиновника цитирует портал 24.KG.

Абдумуталип добавил, что на мероприятии участники поднимут вопросы надёжного и климатически устойчивого будущего. Саммит посетит и лидер принимающей страны Ильхам Алиев. Кроме того, Жапаров отправится с визитом в школу, которая была построена Киргизией в Азербайджане.