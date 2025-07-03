Президент Киргизии после визита в Москву отправился в Азербайджан
Президент Киргизии Жапаров отправился в Азербайджан на саммит по климату
Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / АР
В Азербайджан с визитом отправился президент Киргизии Садыр Жапаров. Он намерен принять участие в саммите глав государств Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Об этом рассказал руководитель отдела внешней политики администрации главы республики Сагынбек Абдумуталип.
«Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата», — сказал он. Чиновника цитирует портал 24.KG.
Абдумуталип добавил, что на мероприятии участники поднимут вопросы надёжного и климатически устойчивого будущего. Саммит посетит и лидер принимающей страны Ильхам Алиев. Кроме того, Жапаров отправится с визитом в школу, которая была построена Киргизией в Азербайджане.
Напомним, накануне Садыр Жапаров был в Москве, где с ним встретился президент России Владимир Путин. В ходе переговоров лидер сосредоточились на обсуждении ключевых направлений развития стратегического партнёрства и союзнических связей между двумя странами.