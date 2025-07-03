Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 07:58

Президент Киргизии после визита в Москву отправился в Азербайджан

Президент Киргизии Жапаров отправился в Азербайджан на саммит по климату

Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / АР

Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / АР

В Азербайджан с визитом отправился президент Киргизии Садыр Жапаров. Он намерен принять участие в саммите глав государств Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Об этом рассказал руководитель отдела внешней политики администрации главы республики Сагынбек Абдумуталип.

«Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата», — сказал он. Чиновника цитирует портал 24.KG.

Абдумуталип добавил, что на мероприятии участники поднимут вопросы надёжного и климатически устойчивого будущего. Саммит посетит и лидер принимающей страны Ильхам Алиев. Кроме того, Жапаров отправится с визитом в школу, которая была построена Киргизией в Азербайджане.

Президент Узбекистана Мирзиёев прибыл в Баку
Президент Узбекистана Мирзиёев прибыл в Баку

Напомним, накануне Садыр Жапаров был в Москве, где с ним встретился президент России Владимир Путин. В ходе переговоров лидер сосредоточились на обсуждении ключевых направлений развития стратегического партнёрства и союзнических связей между двумя странами.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Киргизия
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar