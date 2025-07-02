Путин проводит встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым

Стартовала встреча президента России Владимира Путина и его киргизского коллеги Садыра Жапарова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Приветствуя друг друга, лидеры обменялись рукопожатием, а затем приступили к переговорам в узком кругу.

В Кремле стартовали российско-киргизские переговоры. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На встрече лидеры сосредоточатся на обсуждении ключевых направлений развития стратегического партнёрства и союзнических связей между двумя странами. Особое внимание будет уделено расширению взаимодействия в таких областях, как политика, экономика, торговля и культура, а также рассмотрению возможностей для реализации общих проектов.