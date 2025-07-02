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2 июля, 11:57

Путин проводит встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стартовала встреча президента России Владимира Путина и его киргизского коллеги Садыра Жапарова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Приветствуя друг друга, лидеры обменялись рукопожатием, а затем приступили к переговорам в узком кругу.

В Кремле стартовали российско-киргизские переговоры. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На встрече лидеры сосредоточатся на обсуждении ключевых направлений развития стратегического партнёрства и союзнических связей между двумя странами. Особое внимание будет уделено расширению взаимодействия в таких областях, как политика, экономика, торговля и культура, а также рассмотрению возможностей для реализации общих проектов.

В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина с Алиевым
В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина с Алиевым

Ранее Владимир Путин провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета эмирата Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Обсуждения затронули перспективы углубления взаимовыгодного партнёрства, расширения торговых и инвестиционных связей, а также укрепления политического диалога между Россией и ОАЭ.

Александра Мышляева
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