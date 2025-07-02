Президент Узбекистана Мирзиёев прибыл в Баку
APA: В Азербайджан прилетел с госвизитом президент Узбекистана Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев. Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетел с официальным визитом в Азербайджан, о повестке предстоящих деловых переговоров пока не говорится. Главу государства встретили в аэропорту Баку с почётным караулом. О визите политика пишет агентство APA.
Сам президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече не присутствовал, однако вместо него в аэропорт прибыли первый заместитель премьер-министра страны Ягуб Эюбов и замминистра иностранных дел Самир Шарифов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Минске. Встреча прошла в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).