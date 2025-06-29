Названы место и время проведения саммита стран-участниц ОДКБ

Кыргызская Республика примет у себя высший форум Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осенью текущего года. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства страны Жээнбек Кулубаев в рамках беседы с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их встреча состоялась на курорте Чолпон-Ата.

«Ожидаем участие главы российского государства на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоится осенью этого года в Кыргызской Республике», — сказал Кулубаев.