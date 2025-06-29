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Регион
29 июня, 09:11

Названы место и время проведения саммита стран-участниц ОДКБ

Глава МИД Киргизии Кулубаев: Саммит ОДКБ состоится осенью в Кыргызстане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Кыргызская Республика примет у себя высший форум Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осенью текущего года. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства страны Жээнбек Кулубаев в рамках беседы с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их встреча состоялась на курорте Чолпон-Ата.

«Ожидаем участие главы российского государства на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоится осенью этого года в Кыргызской Республике», — сказал Кулубаев.

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Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван готов принять финальное решение по своему членству в ОДКБ. Это произойдёт, если союзники по блоку, включая Россию, не осудят политическим заявлением вооружённую агрессию Азербайджана против армянского государства в 2021 и 2022 годах.

Ольга Сливченко
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