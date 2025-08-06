Ушла под землю: Из-за провала трассы в Амурской области ввели режим ЧС

В Тындинском округе Амурской области обрушилась часть федеральной трассы А-360 «Лена». Из-за ЧП введён режим чрезвычайной ситуации, движение полностью перекрыто. Об этом сообщила глава округа Тамара Лысакова.

«На федеральной автомобильной дороге А-360 «Лена» км 39-км 160 (район р. Ольдогой — прим. Life.ru) произошло обрушение дорожного полотна. Движение по автодороге закрыто. В округе введён режим ЧС», — написала она.

Судя по фото с места происшествия, ширина провала составляет около трёх метров, глубина — более одного. Глава округа также обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок по «Лене» и использовать альтернативные маршруты, включая железную дорогу и авиатранспорт. Восстановительные работы уже начались. Специалисты обещают принять все меры для скорейшего устранения последствий и возобновления движения.