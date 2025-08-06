Российские военные продемонстрировали позиции в окрестностях Волчанска Харьковской области, где сейчас идут интенсивные бои. По их словам, с этих позиций украинские войска ранее обстреливали приграничные районы Белгородской области, включая сам Белгород.

«Это место — пригород Волчанска, в принципе тут недалеко до него по карте, но по прямой никто не ходит, потому что много открыток (открытая местность. — Прим. Life.ru). По ней не дойдёшь. Здесь размещалась 120-ти и 155-ти миллиметровая артиллерия, работала по пригородам Белгорода, по Щебекино непосредственно», — сказал разведчик в беседе с РИА «Новости».

Он заявил, что украинские артиллерийские расчёты были выведены с данных позиций. Ранее, по его словам, отсюда Вооружённые силы Украины вели огонь по гражданским объектам и инфраструктуре приграничных российских областей.