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Регион
6 августа, 07:27

Разведчики показали позиции ВСУ в Волчанске, откуда обстреливался Белгород

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российские военные продемонстрировали позиции в окрестностях Волчанска Харьковской области, где сейчас идут интенсивные бои. По их словам, с этих позиций украинские войска ранее обстреливали приграничные районы Белгородской области, включая сам Белгород.

«Это место — пригород Волчанска, в принципе тут недалеко до него по карте, но по прямой никто не ходит, потому что много открыток (открытая местность. — Прим. Life.ru). По ней не дойдёшь. Здесь размещалась 120-ти и 155-ти миллиметровая артиллерия, работала по пригородам Белгорода, по Щебекино непосредственно», — сказал разведчик в беседе с РИА «Новости».

Он заявил, что украинские артиллерийские расчёты были выведены с данных позиций. Ранее, по его словам, отсюда Вооружённые силы Украины вели огонь по гражданским объектам и инфраструктуре приграничных российских областей.

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Ранее российские штурмовые подразделения рассекли украинскую группировку на юге Красноармейска в ДНР. Бойцы вышли к окраинам ключевых микрорайонов — Южного, Шахтёрского и Лазурного, создав угрозу полного окружения украинских сил в этом районе.

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Мария Любицкая
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