Президент США Дональд Трамп пытается сместить фокус с дела финансиста Джеффри Эпштейна. Для этого он озвучивает заявления о сфабрикованности информации, касающейся российского вмешательства в президентские выборы США, прошедшие в 2016 году. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Трамп призвал и запугал своих сторонников, чтобы они переключили своё внимание с дела Джеффри Эпштейна на следствие и возможное судебное разбирательство в отношении чиновников-демократов, которых он обвиняет в своём преследовании», — пишет издание.

Как отмечает NYT, решение о создании большого жюри для расследования действий чиновников во время выборов 2016 года показывает переход от риторики к конкретным действиям. Однако в издании сомневаются в перспективах этого расследования из-за истечения сроков давности по большинству потенциальных правонарушений.

По информации газеты, администрация президента игнорирует юридические сложности, стремясь удовлетворить требования Трампа о «возмездии» и одновременно отвлечь внимание от скандала вокруг Эпштейна. The New York Times подчёркивает, что такая стратегия несёт риски для правовой системы страны, поскольку предполагает использование правоохранительных органов в политических целях.