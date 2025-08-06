Трамп ищет спасения в России из-за скандала с Эпштейном
NYT: Трамп использует тему России, чтобы затмить дело Эпштейна
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент США Дональд Трамп пытается сместить фокус с дела финансиста Джеффри Эпштейна. Для этого он озвучивает заявления о сфабрикованности информации, касающейся российского вмешательства в президентские выборы США, прошедшие в 2016 году. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Трамп призвал и запугал своих сторонников, чтобы они переключили своё внимание с дела Джеффри Эпштейна на следствие и возможное судебное разбирательство в отношении чиновников-демократов, которых он обвиняет в своём преследовании», — пишет издание.
Как отмечает NYT, решение о создании большого жюри для расследования действий чиновников во время выборов 2016 года показывает переход от риторики к конкретным действиям. Однако в издании сомневаются в перспективах этого расследования из-за истечения сроков давности по большинству потенциальных правонарушений.
По информации газеты, администрация президента игнорирует юридические сложности, стремясь удовлетворить требования Трампа о «возмездии» и одновременно отвлечь внимание от скандала вокруг Эпштейна. The New York Times подчёркивает, что такая стратегия несёт риски для правовой системы страны, поскольку предполагает использование правоохранительных органов в политических целях.
Напомним, что в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми, а именно в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В ходе расследования выяснилось, что в период с 2002 по 2005 год он имел интимные связи с девочками, не достигшими 14-летнего возраста. По данным, которые ранее публиковались в одном из изданий, в 1996 году Дональд Трамп преподнёс Эпштейну рисунок обнажённой женщины. В ответ на эту публикацию президент США обвинил владельца упомянутого издания в клевете и подал судебный иск с требованием возмещения ущерба в размере 10 миллиардов долларов.