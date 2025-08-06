Битцевский маньяк замёрз в «Полярной сове»‎ и просится в «тёплую‎»‎ колонию

Убийца Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», пожизненно осуждённый подал апелляцию на отказ перевести его в более «тёплую» колонию. Он также требует 100 тысяч рублей от ФСИН — за «моральные страдания» из-за сурового климата. Об этом РИА «Новости» сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Апелляционная жалоба зарегистрирована 4 августа, сообщили в Замоскворецком суде Москвы. Пичушкин хочет перевода из колонии особого режима «Полярная сова», расположенной в Харпе (ЯНАО), поближе к столице. Свой иск он сопровождал требованием компенсации — 100 тысяч рублей за якобы понесённые моральные и физические страдания из-за условий содержания.

Маньяк также настаивал, чтобы заседание прошло в закрытом режиме, «из-за повышенного внимания СМИ». На слушание пришла и его мать, которая открыто выступила против присутствия прессы. После оглашения отказного решения суда она оттолкнула микрофон журналиста.