Битцевский маньяк замёрз в «Полярной сове» и просится в «тёплую» колонию
Битцевский маньяк обжаловал отказ в переводе в Москву из Полярной совы
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Убийца Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», пожизненно осуждённый подал апелляцию на отказ перевести его в более «тёплую» колонию. Он также требует 100 тысяч рублей от ФСИН — за «моральные страдания» из-за сурового климата. Об этом РИА «Новости» сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
Апелляционная жалоба зарегистрирована 4 августа, сообщили в Замоскворецком суде Москвы. Пичушкин хочет перевода из колонии особого режима «Полярная сова», расположенной в Харпе (ЯНАО), поближе к столице. Свой иск он сопровождал требованием компенсации — 100 тысяч рублей за якобы понесённые моральные и физические страдания из-за условий содержания.
Маньяк также настаивал, чтобы заседание прошло в закрытом режиме, «из-за повышенного внимания СМИ». На слушание пришла и его мать, которая открыто выступила против присутствия прессы. После оглашения отказного решения суда она оттолкнула микрофон журналиста.
Напомним, что Пичушкин отбывает пожизненный срок за убийства 49 человек, совершённые в Москве в 1992–2006 годах. Он известен как «Битцевский маньяк». Сейчас содержится в колонии «Полярная сова» в ЯНАО — одной из самых суровых тюрем России. Ранее стало известно, что просьба о переводе может быть связана не только с матерью, но и с предполагаемой поклонницей маньяка, которой он якобы хочет быть ближе. Однако в ФСИН не нашли достаточных оснований для удовлетворения прошения.