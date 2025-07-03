Тяга всё ещё есть: Битцевский маньяк продолжает страдать от алкоголизма после 17 лет тюрьмы

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий пожизненное наказание за убийства 49 человек, продолжает бороться с алкогольной зависимостью в колонии. Все 17 лет заключения он пытается отказаться от спиртного, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее у Пичушкина был диагностирован синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии, который в итоге перешёл в состояние «вынужденной ремиссии». При этом маньяк иногда продолжает жаловаться на сильную тягу к спиртному.