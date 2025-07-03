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3 июля, 07:11

Тяга всё ещё есть: Битцевский маньяк продолжает страдать от алкоголизма после 17 лет тюрьмы

SHOT: Маньяк Пичушкин борется с алкогольной зависимостью, несмотря на заключение

Битцевский маньяк Александр Пичушкин. Обложка © РИА Новости / Алексей Панов

Битцевский маньяк Александр Пичушкин. Обложка © РИА Новости / Алексей Панов

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий пожизненное наказание за убийства 49 человек, продолжает бороться с алкогольной зависимостью в колонии. Все 17 лет заключения он пытается отказаться от спиртного, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее у Пичушкина был диагностирован синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии, который в итоге перешёл в состояние «вынужденной ремиссии». При этом маньяк иногда продолжает жаловаться на сильную тягу к спиртному.

Кроме того, Пичушкин набрал лишний вес и страдает от «предожирения». Также в колонии «Полярная сова» у него развилась пресбиопия (возрастная дальнозоркость) обоих глаз, из-за чего он плохо видит предметы вблизи и отказывается работать на швейной машинке.

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Напомним, что ранее Пичушкин подавал прошение о переводе в колонию, расположенную ближе к Москве. Это нужно было ему, чтобы облегчить посещение родственниками. Суд отклонил его просьбу. В итоге выяснилось, что перебраться к столице маньяк захотел из-за 14-летней поклонницы, которая убила молотком семилетнюю девочку.

Наталья Афонина
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