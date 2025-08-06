В Часовом Яре до прихода российских военных местные жители сталкивались с украинскими националистами, носившими символику Третьего рейха. Об этом RT рассказал эвакуированный житель города Олег Столбовский.

По его словам, когда линия фронта была далеко от города, там находилось много военных ВСУ, некоторые из которых не понимали смысла войны, а другие дезертировали. Столбовский отметил, что среди украинских бойцов встречались те, кто открыто поддерживал нацистскую идеологию.

«Вот эти кресты на фуражках, гербы, свастики... Это к чему? Одни говорили, что прикол, другие, наоборот, начинали кидаться. Было такое, что я получал по башке», — рассказал он.

Он добавил, что такие люди плохо знают историю, ассоциируя Наполеона с тортом, а Петра Чайковского — с русским рэпером. Также собеседник издания упомянул, что националисты определяли «своих» по произношению слова «паляница».