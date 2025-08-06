Увидела будущее: Женщина рассказала о встрече с ангелами после страшной аварии

42-летняя жительница Швеции Жанетт Хедстрем утверждает, что после ДТП увидела ангелов, которые показали ей будущее. Женщина уверена, что её жизнь изменилась благодаря этому опыту. Об это она рассказала Need To Know (NTK).

«Я не могла дышать, всё болело <…> Единственное, чего я хотела, — вернуться домой. А потом покинула своё тело», — рассказала женщина.

Авария произошла в 2004 году, когда Хедстрем ехала вместе со своей сводной сестрой. Во время обгона грузовика машина внезапно вылетела на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем. От полученных травм — пробитых лёгких, разорванной диафрагмы и кишечника — женщина потеряла сознание.

Тогда, по её словам, она «вышла из тела» и оказалась в «зале ожидания», где встретила умершую крёстную и двух ангелов. Там, утверждает Хедстрем, ей показали будущего мужа и троих детей. Позже она услышала молитвы своих родных и приняла решение вернуться к жизни. Несмотря на тяжёлые травмы, уже через месяц Хедстрем пошла на поправку.

После аварии врачам пришлось временно извлечь органы из её брюшной полости и заполнить её специальной жидкостью, чтобы сохранить жизнь. Несмотря на это, Жанетт полностью восстановилась, хотя и получила статус инвалида. Позже она вышла замуж за того самого мужчину, которого якобы видела в коме, и родила двоих детей. Третья беременность закончилась выкидышем. Шведка уверена: её опыт доказал, что у каждого человека есть предназначение и поддержка «по ту сторону».