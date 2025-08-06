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6 августа, 10:57

Импорт под запретом? Депутат развеял мифы о ценах на лекарства с 1 сентября

Депутат Куринный: Рост цен на лекарства из-за правила второй лишний маловероятен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Опасения о резком подорожании медикаментов после вступления в силу правила «второй лишний» преувеличены, заявил Life.ru депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, российские производители в основном выпускают дженерики, и их предельные цены устанавливаются ниже, чем у оригинальных иностранных препаратов.

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Правильно будет, чтобы регулятор, устанавливая цену на отечественный дженерик, дополнительно учитывал средневзвешенную рыночную стоимость. Это позволит сохранить баланс между доступностью и конкуренцией,

депутат Госдумы Алексей Куринный

Куринный также подчеркнул, что механизм замены отечественного препарата на зарубежный по медицинским показаниям уже действует: врачебная комиссия может назначить конкретное торговое наименование при необходимости.

«С учетом возможного роста подобных случаев, нужно упростить госзакупки импортных лекарств под конкретного пациента», — добавил собеседник Life.ru.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года на госзакупках лекарств вступает в силу правило «второй лишний»: если в конкурсе участвует хотя бы один полностью отечественный препарат, все иностранные аналоги автоматически исключаются из тендера. Нововведение направлено на стимулирование локального производства, однако вызвало опасения по поводу доступности терапии и роста затрат.

Россияне опасаются, что из-за правила «второй лишний» столкнутся с дефицитом лекарств
Россияне опасаются, что из-за правила «второй лишний» столкнутся с дефицитом лекарств
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Ольга Годуненко
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