Импорт под запретом? Депутат развеял мифы о ценах на лекарства с 1 сентября

Опасения о резком подорожании медикаментов после вступления в силу правила «второй лишний» преувеличены, заявил Life.ru депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, российские производители в основном выпускают дженерики, и их предельные цены устанавливаются ниже, чем у оригинальных иностранных препаратов.