Импорт под запретом? Депутат развеял мифы о ценах на лекарства с 1 сентября
Депутат Куринный: Рост цен на лекарства из-за правила второй лишний маловероятен
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Опасения о резком подорожании медикаментов после вступления в силу правила «второй лишний» преувеличены, заявил Life.ru депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, российские производители в основном выпускают дженерики, и их предельные цены устанавливаются ниже, чем у оригинальных иностранных препаратов.
Правильно будет, чтобы регулятор, устанавливая цену на отечественный дженерик, дополнительно учитывал средневзвешенную рыночную стоимость. Это позволит сохранить баланс между доступностью и конкуренцией,
депутат Госдумы Алексей Куринный
Куринный также подчеркнул, что механизм замены отечественного препарата на зарубежный по медицинским показаниям уже действует: врачебная комиссия может назначить конкретное торговое наименование при необходимости.
«С учетом возможного роста подобных случаев, нужно упростить госзакупки импортных лекарств под конкретного пациента», — добавил собеседник Life.ru.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года на госзакупках лекарств вступает в силу правило «второй лишний»: если в конкурсе участвует хотя бы один полностью отечественный препарат, все иностранные аналоги автоматически исключаются из тендера. Нововведение направлено на стимулирование локального производства, однако вызвало опасения по поводу доступности терапии и роста затрат.