На следующей неделе доллар перейдёт на новую ступень. Что произойдёт с курсом рубля С 7 августа Минфин и Центробанк снижают продажи валюты. При этом уже возрастают колебания курса доллара, которые могут усилиться под воздействием новых факторов. Каких событий ждут экономисты на следующей неделе и как они повлияют на курс рубля? 6 августа, 21:25 Экономисты сделали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Почему усилилось давление на курс рубля на этой неделе

На валютном рынке сохраняется высокая волатильность. После снижения ключевой ставки Банком России до 18% рубль начал постепенно ослабевать. Давление усилилось из-за геополитической неопределённости, в том числе на фоне возможных санкционных решений в отношении российской нефти со стороны США. Так охарактеризовала обстановку на валютном рынке аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Минфин и Банк России сократили объёмы продаж иностранной валюты с 7 августа, что частично ограничивает поддержку рубля со стороны бюджетного правила.

Основное влияние на курс сейчас оказывают два ключевых фактора: смягчение денежно-кредитной политики и снижение притока экспортной выручки на фоне снижения нефтяных котировок.

— Дополнительный фактор давления — сезонный рост импорта и подготовка бизнеса к осеннему периоду, — рассказала Гаянэ Замалеева.

После заметного ослабления в конце июля рубль в начале августа демонстрирует уверенную стабилизацию. Вероятно, снижение курса в последние недели стимулировало экспортёров к продаже накопленной валютной выручки, воспользовавшись более выгодными уровнями. Это обеспечило значительное предложение на рынке и позволило национальной валюте отыграть часть потерь. В итоге на старте нового месяца рубль закрепился в относительно узком коридоре, а на рынке ощущается временное равновесие. Так видит ситуацию на рынке руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Какие события отразятся на курсе валют на следующей неделе

На межбанковском рынке в России в начале августа всё вроде бы спокойно, но это только на первый взгляд. Доллар стоит около 80 рублей и немного отклоняется то в одну, то в другую сторону. Евро держится в диапазоне 92–93 рубля — в основном за счёт падения волатильности в паре евро/доллар на мировом валютном рынке. Об этом рассказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

— Но с фундаментальной и технической точек зрения идут тектонические сдвиги. С технической позиции видно, что локальные просадки доллара довольно оперативно выкупаются, что сигнализирует о высоком интересе банков и крупных инвесторов к USD и евровалюте. Как только горизонт станет понятнее, курсы двинутся туда, куда им и следует, — в область 85 рублей за доллар и 95 — за евро, — добавил Василий Гиря.

На внешних площадках доллар США приостановил фазу среднесрочного ослабления, что связано с осторожной позицией Федеральной резервной системы. Американский регулятор пока сохраняет ставку на высоком уровне и не даёт чётких сигналов о смягчении политики в ближайшем квартале. Однако к осени не исключён переход ФРС к более мягкой риторике, что может возобновить давление на доллар и вернуть интерес инвесторов к валютам развивающихся стран, включая рубль. Такое наблюдение сделал Александр Шнейдерман.

— Прогноз курса рубля на период с 11-го по 17 августа 2025 года остаётся под влиянием нескольких ключевых факторов, среди которых наибольшее значение имеют геополитическая ситуация, изменения в денежно-кредитной политике и сезонные колебания спроса на валюту. Эти факторы будут определять динамику курса рубля в краткосрочной перспективе, — отметил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Он отметил, что на валютный рынок помимо геополитики и решений Центробанка влияет и сезонный фактор. Август традиционно является месяцем повышенной волатильности. В этот период наблюдается рост спроса на валюту, связанный с увеличением импорта и отпусками населения. Это также оказывает дополнительное давление на рубль. В результате курс рубля может продолжать ослабевать в краткосрочной перспективе. Особенно если увеличится потребность в валюте для торговли и личных нужд.

Прогноз курса доллара на следующую неделю

Высокая ключевая ставка по-прежнему делает рублёвые активы привлекательными. В результате на неделе 11–15 августа 2025 года с высокой долей вероятности можно ожидать умеренное ослабление рубля и сохранение курса в диапазоне 79–85 рублей за доллар. Такой прогноз сделал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

На следующей неделе Гаянэ Замалеева ожидает сохранение умеренного давления на рубль. В базовом сценарии курсы валют могут колебаться: доллар в диапазоне 79–82 рубля, евро — 91–94, юань — 10,9 – 11,3.

Краткосрочные всплески до 83–85 рублей за доллар не исключены в случае усиления внешнеполитических факторов или новых негативных сигналов с товарных рынков — прежде всего нефти.

— Сдерживающими факторами остаются валютные продажи экспортёров и ожидаемый рост бюджетных поступлений в середине августа, что может поддержать рубль ближе к концу месяца. Однако в условиях продолжения цикла снижения ставки и растущего внешнего давления курс рубля в ближайшие недели вряд ли надолго вернётся к уровням начала лета, — добавила Гаянэ Замалеева.

Василий Гиря считает, что следующая неделя может стать ступенью в достаточно длинной и крутой лестнице второго полугодия. Ожидаемые диапазоны: по доллару 80–83 рубля, по евро — 92–94.

Денис Астафьев полагает, что курс доллара США в период с 11-го по 17 августа может колебаться в пределах 80–82 рубля за доллар, евро — 90–93, а курс китайского юаня будет варьироваться в пределах 11,0 – 11,4. Эти колебания зависят от дальнейшего развития геополитической ситуации, решений Центробанка России и сезонных факторов спроса на валюту.

— Центральный банк, сохраняя ключевую ставку на высоком уровне, способствует поддержанию привлекательности рублёвых активов. Инвесторы сохраняют интерес к российским инструментам благодаря положительной реальной доходности. Это формирует дополнительный спрос на рубли и способствует курсовой стабильности. По нашим оценкам, на август курс доллара будет в коридоре 79–86 рублей, — рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

При сохранении текущей конъюнктуры рубль, скорее всего, останется в пределах следующих торговых диапазонов: доллар 78–82 рубля, евро 89–94, юань 10,8 – 11,4. Такой прогноз сделал Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева