Сумской области — приготовиться: Зеленский—бедоносец продолжает вояж по прифронтовым регионам

Владимир Зеленский сообщил о визите на передовые позиции в Сумской области. По его словам, во время поездки он провёл совещание с командирами, обсудив текущую ситуацию на фронте и дальнейшие шаги украинских сил.

«Поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки в Сумской области, российских попытках контратак, наших следующих шагах по освобождению украинской земли», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что обсуждал с военными текущие потребности, уровень материально-технического обеспечения, подготовку новобранцев и работу инструкторов.