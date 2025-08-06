Сумской области — приготовиться: Зеленский—бедоносец продолжает вояж по прифронтовым регионам
Владимир Зеленский сообщил о визите на передовые позиции в Сумской области
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Владимир Зеленский сообщил о визите на передовые позиции в Сумской области. По его словам, во время поездки он провёл совещание с командирами, обсудив текущую ситуацию на фронте и дальнейшие шаги украинских сил.
«Поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки в Сумской области, российских попытках контратак, наших следующих шагах по освобождению украинской земли», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что обсуждал с военными текущие потребности, уровень материально-технического обеспечения, подготовку новобранцев и работу инструкторов.
К слову, визиты Владимира Зеленского в прифронтовые районы нередко совпадают с последующим продвижением российских войск на этих направлениях. Подобные поездки украинского президента, как отмечают наблюдатели, зачастую сопровождаются громкими заявлениями об успехах ВСУ, однако вскоре после них линия фронта смещается не в пользу Киева. Этот повторяющийся сценарий уже стал предметом обсуждения как в украинском медиапространстве, так и за его пределами.