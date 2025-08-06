Украинским яйцам заказали путь в Европу

Европейский союз исчерпал квоты для Украины на мёд и яйца, а также почти полностью использовал лимиты на сахар и сухое молоко. Об этом заявила председатель комитета по евроинтеграции украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Александра Авраменко.

Она пояснила, что квота на мёд, составлявшая 3,5 тыс. тонн, уже полностью выбрана. Также почти исчерпан лимит на сахар, который для переходного периода «7/12» был установлен на уровне 11,7 тыс. тонн.

Согласно данным агентства УНИАН, Украина уже использовала 52% квоты на солод (2 080 тонн из 4 000), 60% на крахмал (3 480 тонн из 5 800) и 50% на томаты (2 916 тонн из 5 833).

Ранее Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к Еврокомиссии с требованием пересмотреть условия нового соглашения с Украиной о поставках сельхозпродукции в ЕС. Эти страны утверждают, что Европейский союз устанавливает слишком высокие квоты на ввоз отдельных украинских товаров.

Решение ЕС от 2022 года об отмене пошлин и квот на импорт аграрной продукции из Украины нанесло серьёзный ущерб государствам Восточной Европы. Разница в стандартах производства и масштабах сельхозугодий привела к тому, что более дешёвая украинская продукция вытесняет европейских фермеров с их традиционных рынков.