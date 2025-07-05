Минус 80% от прежних объёмов: ЕС примет одну жёсткую меру против Украины
Reuters: ЕС сократит импорт пшеницы и сахара с Украины на 70–80%
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Европейский союз сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 70–80% в рамках новых квот, сообщает Reuters. Это решение стало ответом на обеспокоенность фермеров в странах ЕС, которые выступили против увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
«ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%, чтобы удовлетворить обеспокоенность своих фермеров», — указано в статье.
Украинские производители теперь будут вынуждены искать новые рынки сбыта, в частности, в Азии и Африке. В рамках новых квот ЕС установил лимит на импорт украинского сахара в размере 100 тысяч тонн. Это количество значительно превышает довоенные 20 тысяч тонн, однако оно ниже квотируемого импорта в 400 тысяч тонн в 2022–2023 годах и более 500 тысяч тонн в 2023–2024 годах.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия должна сохранить лидирующие позиции по экспорту пшеницы по итогам этого сельскохозяйственного сезона. По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, дальнейшие результаты будут зависеть от урожая, про который будет известно после завершения посевной.