Минус 80% от прежних объёмов: ЕС примет одну жёсткую меру против Украины

Европейский союз сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 70–80% в рамках новых квот, сообщает Reuters. Это решение стало ответом на обеспокоенность фермеров в странах ЕС, которые выступили против увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

«ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%, чтобы удовлетворить обеспокоенность своих фермеров», — указано в статье.

Украинские производители теперь будут вынуждены искать новые рынки сбыта, в частности, в Азии и Африке. В рамках новых квот ЕС установил лимит на импорт украинского сахара в размере 100 тысяч тонн. Это количество значительно превышает довоенные 20 тысяч тонн, однако оно ниже квотируемого импорта в 400 тысяч тонн в 2022–2023 годах и более 500 тысяч тонн в 2023–2024 годах.