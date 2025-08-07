Сотни бездомных мигрантов протестуют у мэрии Парижа, требуя жильё
В центре Парижа около 200 бездомных мигрантов с семьями провели протестную акцию у мэрии, требуя обеспечить их жильём. Митинг, организованный крайне левой ассоциацией Utopia56, начался накануне вечером и продолжился в четверг.
Во Франции мигранты и их семьи протестуют у здания парижской мэрии. Видео © Х / voxeuropaherald
Одна из участниц акции выразила мнение о том, что во Франции должно быть равенство для всех. Она отметила, что многие из протестующих проживают в Париже уже десять лет и работают, но продолжают ночевать на стоянках или в метро.
«Это свобода и равенство. Люди без крова, без документов или с документами, дети или не дети, одинокие или беременные женщины имеют право на жильё», — заявила она.
Организация Utopia56 заявляет, что власти Парижа не принимают необходимых мер для решения проблемы бездомных и перенаправляют ищущих жильё в их ассоциацию. Это приводит к перегрузке организации и нехватке волонтёров, что затрудняет поиск мест для размещения бездомных и минимальных средств для их выживания на улице.
Ранее во Франции полицейские с ножами напали на лодки мигрантов. Силовики прокалывали резиновые лодки, чтобы не пустить беженцев в Британию. Это происходит в рамках закона, направленного на предотвращение незаконной переправы через Ла-Манш.
Обложка © Х / voxeuropaherald