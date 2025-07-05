Пошли на дно: Во Франции полицейские с ножами напали на лодки мигрантов

Французские силовики начали применять ножи против надувных лодок мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш. Об этом пишет британская газета The Times.

Французские силовики начали применять ножи против надувных лодок мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш. Видео © Х / Peter Lloyd

По данным газеты, правоохранители разрезают плавсредства прямо в воде, тем самым не давая мигрантам отплыть с побережья Франции. Это происходит в рамках закона, направленного на предотвращение незаконной переправы через Ла-Манш. Такой метод, как отмечается, стал новой тактикой в борьбе с нелегальной миграцией в Великобританию.