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5 июля, 10:27

Пошли на дно: Во Франции полицейские с ножами напали на лодки мигрантов

Times: Полиция Франции прокалывает лодки мигрантов, чтобы не пустить их в Британию

Французские силовики начали применять ножи против надувных лодок мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш. Об этом пишет британская газета The Times.

Французские силовики начали применять ножи против надувных лодок мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш. Видео © Х / Peter Lloyd

По данным газеты, правоохранители разрезают плавсредства прямо в воде, тем самым не давая мигрантам отплыть с побережья Франции. Это происходит в рамках закона, направленного на предотвращение незаконной переправы через Ла-Манш. Такой метод, как отмечается, стал новой тактикой в борьбе с нелегальной миграцией в Великобританию.

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Ранее в Ла-Манше произошла очередная трагедия с участием нелегалов: у одного из судов развалился транец, что привело к крушению. В результате один человек погиб, ещё шестеро получили ожоги и переохлаждение. Спасательные службы Франции эвакуировали 192 мигранта — часть из них была поднята на борт патрульного катера, остальных забрал спасательный буксир при поддержке вертолёта.

Обложка © Х / Peter Lloyd

Милена Скрипальщикова
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